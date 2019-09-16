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Espreso.tvСпортСборная Украины выиграла у Черногории на ЧЕ по волейболу

Сборная Украины выиграла у Черногории на ЧЕ по волейболу


фото: fvu.in.ua
Мужская сборная Украины по волейболу в третьем туре группового раунда финальной части чемпионата Европы одолела соперников из Черногории

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская сборная хоть и проиграла первый сет черногорцам, однако смогла переломить ход событий - 1:3 (25:19; 18:25; 15:25; 19:25)

Во втором матче украинцы уступили сборной Нидерландов - 0:3 (26:28, 27:29, 21:25). Их сборная вместе с поляками возглавляет нашу группу.

Украинцы выступают на Евро-2019 в группе D. В рамках группового раунда команда еще сыграет 18-го сентября - с Эстонией и 19 сентября - с Польшей.

В общем чемпионат Европы принимают четыре страны - Нидерланды (группа D), Франция (Монпелье, группа А), Бельгия (Брюссель, группа В) и Словения (Любляна, группа С).

В плей-офф Евро выйдут по четыре сборные из каждого секстета.

 

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