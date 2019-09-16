Сборная Украины выиграла у Черногории на ЧЕ по волейболу
16 сентября, 2019, 19:53
Мужская сборная Украины по волейболу в третьем туре группового раунда финальной части чемпионата Европы одолела соперников из Черногории
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская сборная хоть и проиграла первый сет черногорцам, однако смогла переломить ход событий - 1:3 (25:19; 18:25; 15:25; 19:25)
Во втором матче украинцы уступили сборной Нидерландов - 0:3 (26:28, 27:29, 21:25). Их сборная вместе с поляками возглавляет нашу группу.
Украинцы выступают на Евро-2019 в группе D. В рамках группового раунда команда еще сыграет 18-го сентября - с Эстонией и 19 сентября - с Польшей.
В общем чемпионат Европы принимают четыре страны - Нидерланды (группа D), Франция (Монпелье, группа А), Бельгия (Брюссель, группа В) и Словения (Любляна, группа С).
В плей-офф Евро выйдут по четыре сборные из каждого секстета.
Читайте также
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
Читайте также
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине