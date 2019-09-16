Сборная Украины по теннису проиграла Венгрии

16 сентября, 2019, 15:26

В рамках Кубка Дэвиса мужская сборная Украины по теннису уступила Венгрии 2:3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня, 16 сентября мужская сборная Украины по теннису доигрывала поединок против сборной Венгрии в рамках престижного турнира Кубок Дэвиса. Украинцы проиграли западным соседям 3:2.

Доигрывался, в частности, решающий матч между Ильей Марченко и Аттилой Балажем, где Марченко уступил в двух геймах со счетом 4:6, 5:7.

В марте 2020 года украинская сборная сыграет за право остаться в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

Украина - Венгрия 2:3

Стаховский - Балаж - 6:4, 6:3

Марченко - Фучович - 3:6, 2:6

Молчанов/Стаховский - Балаж/Фучович - 6:7 (7:1), 6:3, 3:6

Cтаховский - Фучович - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)

Марченко - Балаж - 4:6, 5:7