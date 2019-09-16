 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСборная Украины по теннису проиграла Венгрии

Сборная Украины по теннису проиграла Венгрии


фото: ftu
В рамках Кубка Дэвиса мужская сборная Украины по теннису уступила Венгрии 2:3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня, 16 сентября мужская сборная Украины по теннису доигрывала поединок против сборной Венгрии в рамках престижного турнира Кубок Дэвиса. Украинцы проиграли западным соседям 3:2.

Доигрывался, в частности, решающий матч между Ильей Марченко и Аттилой Балажем, где Марченко уступил в двух геймах со счетом 4:6, 5:7.

В марте 2020 года украинская сборная сыграет за право остаться в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

Украина - Венгрия 2:3

Стаховский - Балаж - 6:4, 6:3

Марченко - Фучович - 3:6, 2:6

Молчанов/Стаховский - Балаж/Фучович - 6:7 (7:1), 6:3, 3:6

Cтаховский - Фучович - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)

Марченко - Балаж - 4:6, 5:7

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать