Сборная Украины по теннису проиграла Венгрии
16 сентября, 2019, 15:26
В рамках Кубка Дэвиса мужская сборная Украины по теннису уступила Венгрии 2:3
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня, 16 сентября мужская сборная Украины по теннису доигрывала поединок против сборной Венгрии в рамках престижного турнира Кубок Дэвиса. Украинцы проиграли западным соседям 3:2.
Доигрывался, в частности, решающий матч между Ильей Марченко и Аттилой Балажем, где Марченко уступил в двух геймах со счетом 4:6, 5:7.
В марте 2020 года украинская сборная сыграет за право остаться в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
Украина - Венгрия 2:3
Стаховский - Балаж - 6:4, 6:3
Марченко - Фучович - 3:6, 2:6
Молчанов/Стаховский - Балаж/Фучович - 6:7 (7:1), 6:3, 3:6
Cтаховский - Фучович - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)
Марченко - Балаж - 4:6, 5:7
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