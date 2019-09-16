С начала "хлебного" перемирия террористы обстреливали украинские позиции более 500 раз, - штаб

16 сентября, 2019, 11:50

С момента объявления "хлебного" перемирия враг обстреливал позиции украинских бойцов более полутысячи раз, из них восемьдесят - с запрещенного Минскими соглашениями оружия

Об этом сообщает штаб ООС.

Как отметил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко, установлено 21 июля этого года перемирие в районе проведения операции Объединенных сил мало положительные последствия исключительно на начальном этапе.

"В первые дни количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти в два раза. Однако, уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций в сутки, в отдельных случаях, до двадцати и более. В общем, со времени объявления" хлебного "перемирие "я враг обстреливал наши позиции более полутысячи раз, из них восемьдесят - с запрещенного Минскими соглашениями оружия", - сообщил Кравченко.

Он также добавил, что многочисленные факты нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск свидетельствуют об их провокационный характер и попытки вызвать огонь.

"Их цель - нанести максимальный поражения личному составу подразделений операции Объединенных сил и, по любой цене, вызвать огонь и через пророссийские СМИ обвинить нас в несоблюдении минских соглашений. Мы свое слово держим", - подчеркнул командующий ООС .