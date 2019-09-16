Россия начала военные учения с участием Китая, Индии и еще 4 стран
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Учения продлятся до 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что учения не направлены против одной из третьих стран и сосредоточены на борьбе с терроризмом.
Предполагается, что в совместных учениях с участием подразделений 7 стран примут участие 128 тыс. Военных, 20 тыс. Единиц техники и оружия, 600 самолетов и вертолетов, а также 15 военных кораблей.
Американский аналитический центр Jamestown Foundation назвал учения "Центр-2019" такими, которые "выглядят более не как подготовка к антитеррористическим действиям, а как к межгосударственной войне", отметив, что такая особенность наблюдалась во время всех российских стратегических учений последних лет.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-