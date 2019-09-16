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Espreso.tvОбществоРоссия начала военные учения с участием Китая, Индии и еще 4 стран

Россия начала военные учения с участием Китая, Индии и еще 4 стран

В понедельник, 16 сентября, Россия начала военные учения "Центр-2019" с участием Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Учения продлятся до 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что учения не направлены против одной из третьих стран и сосредоточены на борьбе с терроризмом.

Предполагается, что в совместных учениях с участием подразделений 7 стран примут участие 128 тыс. Военных, 20 тыс. Единиц техники и оружия, 600 самолетов и вертолетов, а также 15 военных кораблей.

Американский аналитический центр Jamestown Foundation назвал учения "Центр-2019" такими, которые "выглядят более не как подготовка к антитеррористическим действиям, а как к межгосударственной войне", отметив, что такая особенность наблюдалась во время всех российских стратегических учений последних лет.

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