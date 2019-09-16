Родные Анастасии Тупись просят о помощи в лечении острой лейкемии

16 сентября, 2019, 20:20

Диагноз был поставлен в мае 2019 года, сейчас Анастасия находится на лечении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Тупись Анастасия (14 лет) нуждается в срочной пересадке костного мозга.

В мае 2019 года ей поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз. Сейчас Анастасия находится на лечении в Чернобыльской больнице.

Месяц назад врачи пришли к выводу, чтобы увеличить шансы на выздоровление ребенка нужно провести трансплантацию костного мозга, поскольку на 52 день после начала лечения она не вышла в ремиссию.

Трансплантация в клинике Бамбино в Риме стоит 158 тысяч евро. Просим всех неравнодушных откликнуться на просьбу о помощи.