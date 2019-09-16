Родные Анастасии Тупись просят о помощи в лечении острой лейкемии
16 сентября, 2019, 20:20
Диагноз был поставлен в мае 2019 года, сейчас Анастасия находится на лечении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Тупись Анастасия (14 лет) нуждается в срочной пересадке костного мозга.
В мае 2019 года ей поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз. Сейчас Анастасия находится на лечении в Чернобыльской больнице.
Месяц назад врачи пришли к выводу, чтобы увеличить шансы на выздоровление ребенка нужно провести трансплантацию костного мозга, поскольку на 52 день после начала лечения она не вышла в ремиссию.
Трансплантация в клинике Бамбино в Риме стоит 158 тысяч евро. Просим всех неравнодушных откликнуться на просьбу о помощи.
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