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Espreso.tvОбществоРФ вернет Крым Украине, - Уолкер

РФ вернет Крым Украине, - Уолкер

Ситуация с Крымом может быть похожей на ситуацию с балтийскими странами: Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации

Об этом заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер в интервью 1 + 1 .

Журналисты спросили, верит ли Волкер в то, что однажды Россия вернет Крым Украине. На что он ответил:

"Да, да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, США, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма. .... Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины ".

По его словам, невозможно предсказать, сколько времени на это понадобится.

"Главное, что мы приняли правильную позицию и держим ее", - добавил Волкер.

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