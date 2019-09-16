РФ вернет Крым Украине, - Уолкер
Об этом заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер в интервью 1 + 1 .
Журналисты спросили, верит ли Волкер в то, что однажды Россия вернет Крым Украине. На что он ответил:
"Да, да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, США, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма. .... Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины ".
По его словам, невозможно предсказать, сколько времени на это понадобится.
"Главное, что мы приняли правильную позицию и держим ее", - добавил Волкер.
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