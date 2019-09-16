"Зелику 95-му и другим заезжим шушерам": на Николаевщине вандалы обрисовали памятник жертвам Холокоста свастикой
Об этом сообщает пресс -служба полиции Николаевщины.
Весь памятник обрисован свастикой.
На месте оставили записку: "Гек-ко Бер-Хер-углу, Зелику девяносто пятому, Таксисту Червончику, Юдедику Долинскому и другим заезжим шушерам .. Опомнитесь, евреи, остановитесь, ибо продажа украинской Земли очень быстро приведет вас к Холокосту 2! От украинского Народа Петр с Цюрупинска и брать Богдан и Зиновий с Врадиевки ".
Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК "Осквернение или разрушение братской могилы сооруженной в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны" и по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".
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