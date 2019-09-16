"У нас была проблема": Богдан объяснил, почему Коломойского позвали в ОПУ
Об этом рассказал председатель Офиса президента Андрей Богдан в интервью BBC .
"Журналисты, наверное, хотят услышать, что это была идея (встретиться с Офисом президента и правительством, - Ред.) Коломойского. Нет. У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов - митинги под" Укрэнерго " работников ферросплавных заводов Коломойского ", - пояснил Богдан.
По его словам, чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей, надо звать того человека, который принимает решение, "а не директора какого-то предприятия".
Отмечается, что в итоге встречи они не договорились, а на пути поиска компромисса.
Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским в Офисе главы государства.
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