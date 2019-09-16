"У нас была проблема": Богдан объяснил, почему Коломойского позвали в ОПУ

16 сентября, 2019, 14:23

Представители Офиса президента и премьер-министр Украины Алексей Гончарук встречались с олигархом Игорем Коломойским, чтобы решить один из пунктов, связанный с энергетической независимостью Украины

Об этом рассказал председатель Офиса президента Андрей Богдан в интервью BBC .

"Журналисты, наверное, хотят услышать, что это была идея (встретиться с Офисом президента и правительством, - Ред.) Коломойского. Нет. У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов - митинги под" Укрэнерго " работников ферросплавных заводов Коломойского ", - пояснил Богдан.

По его словам, чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей, надо звать того человека, который принимает решение, "а не директора какого-то предприятия".

Отмечается, что в итоге встречи они не договорились, а на пути поиска компромисса.

Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским в Офисе главы государства.