"РОСАВА" поздравила Белую Церковь с 987-й годовщиной

16 сентября, 2019, 16:03

14 сентября Белая Церковь отпраздновала 987 годовщину со дня основания. По этому случаю в городе состоялись торжества и праздничные мероприятия, в которых приняла участие компания "РОСАВА"

Именно со строительством в семидесятые годы шинного комбината Белая Церковь превратилась из провинциального города в индустриальный центр Киевщины с современными жилыми массивами и соответствующей инфраструктурой. Население города увеличилось до 200 тысяч человек!

В этот день почти 150 белоцерковских шинников приняли участие в Дефиляде - параде предприятий и организаций города. Коллектив "Росавы" своими достижениями поздравил Белую Церковь и ее жителей с Днем рождения!

Во время шествия на платформе грузового автомобиля предприятия представлена экспозиция легковых, легкогрузовых и Агрошина выпущенных за последние годы. Большое количество горожан и гостей праздника пришли в этот день на выставочный стенд предприятия, где была представлена новая продукция, исторический стенд о развитии предприятия и города, интересные локации с инсталляциями шин специально подготовленные как для взрослых, так и для детей. Поэтому здесь можно было узнать не только о шинах, но и хорошо отдохнуть с детьми и содержательно провести время. Праздничной атмосферы добавили конкурсы с призами и фотосессии у легковых шин и Агрошина.

Сегодня "РОСАВА" - единственный в Украине производитель шин для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и сельскохозяйственной техники.

Предприятие динамично развивается. Благодаря проведению глобальной модернизации производства, сегодня цеха оснащены современным автоматизированным оборудованием от известных мировых производителей; внедрены передовые технологии и новые виды сырья. Освоено производство новых видов продукции и достигнутые успешные результаты! В этом году на мощностях "Росавы" выпущена первая 20-дюймовая легковая шина, которая так же стала первой 20-дюймовой шиной среди производителей шин стран СНГ.

"РОСАВА" делает весомый вклад в социально-экономическое развитие Белой Церкви и государства! Шины, выпускаемые на предприятии, занимают лидирующие позиции на шинном рынке Украины. Белоцерковские шины представляют Украину в 60 странах мира.