 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПриватБанк запускает проект, который будет анализировать поведение клиентов: чтобы распознавать мошенников

ПриватБанк запускает проект, который будет анализировать поведение клиентов: чтобы распознавать мошенников


фото: finclub
ПриватБанк анонсировал запуск первого в Украине проекте поведенческой биометрии, что позволит идентифицировать клиентов за их поведением. Поведенческая идентификация будет работать в приложении "Приват24" с использованием технологии NuDetect

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Банк введет проект поведенческой биометрии совместно с платежной системой MasterCard к концу 2019 года. Поведенческая идентификация будет работать в приложении "Приват24" с использованием технологии NuDetect.

"NuDetect позволит онлайн-банкинга и мобильного приложения" Приват24 "проверять клиентов за их уникальным поведением при взаимодействии с устройствами или приложениями. Решение анализирует сотни сигналов, включая характеристики устройства, пассивные биометрические и поведенческие показатели. Потом - сравнивает их с образом поведения пользователя в прошлом ", - объясняют в банке.

Там отмечают, что использование новой технологии должно уменьшить количество случаев мошенничества и взломов устройств, сделает интернет-банкинг более безопасным. Биометрические данные банк обещает держать конфиденциальными.

В основе технологии будет использование искусственного интеллекта, который будет анализировать поведение пользователей приложения и создавать профайлы их поведения, содержать более 300 уникальных параметров. По этим параметрам система будет определять, является ли пользователь приложения настоящим или это мошенник.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать