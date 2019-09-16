ПриватБанк запускает проект, который будет анализировать поведение клиентов: чтобы распознавать мошенников
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Банк введет проект поведенческой биометрии совместно с платежной системой MasterCard к концу 2019 года. Поведенческая идентификация будет работать в приложении "Приват24" с использованием технологии NuDetect.
"NuDetect позволит онлайн-банкинга и мобильного приложения" Приват24 "проверять клиентов за их уникальным поведением при взаимодействии с устройствами или приложениями. Решение анализирует сотни сигналов, включая характеристики устройства, пассивные биометрические и поведенческие показатели. Потом - сравнивает их с образом поведения пользователя в прошлом ", - объясняют в банке.
Там отмечают, что использование новой технологии должно уменьшить количество случаев мошенничества и взломов устройств, сделает интернет-банкинг более безопасным. Биометрические данные банк обещает держать конфиденциальными.
В основе технологии будет использование искусственного интеллекта, который будет анализировать поведение пользователей приложения и создавать профайлы их поведения, содержать более 300 уникальных параметров. По этим параметрам система будет определять, является ли пользователь приложения настоящим или это мошенник.
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