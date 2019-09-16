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Espreso.tvОбществоНастя Приходько уходит из "Батькивщины"

Настя Приходько уходит из "Батькивщины"


фото: facebook
Певица, член партии "Батькивщина" Анастасия Приходько сообщила о решении "двигаться дальше"

Об этом она написала в Facebook.

"Хочу сказать спасибо за все лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Но мое решение - двигаться дальше! Это был тяжелый год", - написала она.

На уточняющий вопрос Еспрессо, означает ли это, что она покидает "Батькивщину", Анастасия Приходько ответила утвердительно.

Информацию подтвердил и брат певицы Назар Приходько.
"Анастасия Константиновна (Анастасия Приходько) вышла из рядов "Батькивщины", - сообщил он.

 

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