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Espreso.tvОбществоПротесты в Москве: суд дал 3,5 года колонии актеру, который потянул ОМОНовца за руку

Протесты в Москве: суд дал 3,5 года колонии актеру, который потянул ОМОНовца за руку

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова за "применение насилия в отношении бойца ОМОНа" на акции 3 августа в центре Москвы

Об этом пишет российский Интерфакс.

"Признать Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Пострадавший в этом деле - сотрудник ОМОНа Александр Лягин - на допросе сообщил, что более 20 дней, якобы, провел в госпитале с вывихом плеча.

Согласно фабуле дела, Устинов на несогласованной акции 3 августа "положил с применением физической силы правую руку на левую руку пострадавшему и надавил и потянул его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

По версии следствия, таким образом Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему моральные страдания и телесные повреждения.

Сам Устинов вины не признает.

 

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