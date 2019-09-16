Протесты в Москве: суд дал 3,5 года колонии актеру, который потянул ОМОНовца за руку
Об этом пишет российский Интерфакс.
"Признать Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья.
Пострадавший в этом деле - сотрудник ОМОНа Александр Лягин - на допросе сообщил, что более 20 дней, якобы, провел в госпитале с вывихом плеча.
Согласно фабуле дела, Устинов на несогласованной акции 3 августа "положил с применением физической силы правую руку на левую руку пострадавшему и надавил и потянул его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".
По версии следствия, таким образом Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему моральные страдания и телесные повреждения.
Сам Устинов вины не признает.
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