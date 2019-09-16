Пропал год назад: в Крыму нашли убитым 20-летнего крымского татарина

16 сентября, 2019, 15:17

Эйнар Эюпов пропал 6 августа 2018 года

Об этом сообщил крымскотатарский активист Сейдамет Мустафаев на своей странице в Facebook.

"Нашли Эюпова Эйнара Шевкетовича, но, к сожалению, 17 сентября 2019 года дженазе (похороны, - ред.). 6 августа 2018 Эйнар ушел из дома утром и в 11-12 часов дня примерно пропал со связи, и так до сегодняшнего дня о нем не было известно ничего. Нашла его женщина, пасшая коз в лесу Бахчисарайского района, с.Залесное. Были только одежда и останки не всех костей ", - написал Мустафаев.

Отметим, что в прошлом году Эйнар вышел на работу, но там он так и не появился. Крымские татары неоднократно выходили на его поиски, однако результатов они не принесли.