Президент Словакии заявила о фейках об Украине
16 сентября, 2019, 15:08
В Словакии распространяются слухи об Украине, в частности ложные
Об этом президент Словакии Зузана Чапутова заявила во время совместной с Зеленским прессконференции, передает Еспресо.TV
Президент подчеркнула, что Украина показала прогресс за последние годы, но требует дальнейшего реформирования, которое приблизит ее к ЕС.
"Я считаю наше сближение очень важным вопросом, прежде всего когда Украина переживает такие сложные времена. Мне очень жаль, что у нас о ней распространяются различные мифы, ложь, полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали, чтобы мы с ними говорили, в какой сложной ситуации находится Украина и какие последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - сказала Чапутова.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019