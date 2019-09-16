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Espreso.tvОбществоПрезидент Словакии заявила о фейках об Украине

Президент Словакии заявила о фейках об Украине

В Словакии распространяются слухи об Украине, в частности ложные

Об этом президент Словакии Зузана Чапутова заявила во время совместной с Зеленским прессконференции, передает Еспресо.TV

Президент подчеркнула, что Украина показала прогресс за последние годы, но требует дальнейшего реформирования, которое приблизит ее к ЕС.

"Я считаю наше сближение очень важным вопросом, прежде всего когда Украина переживает такие сложные времена. Мне очень жаль, что у нас о ней распространяются различные мифы, ложь, полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали, чтобы мы с ними говорили, в какой сложной ситуации находится Украина и какие последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - сказала Чапутова.

 

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