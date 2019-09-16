Правительство изменит руководство Фонда госимущества, - Гончарук
Об этом глава Кабмина заявил после представления проекта госбюджета на 2020 год
"Мы скоро планируем сменить руководство Фонда государственного имущества", - цитирует Гончарука Интерфакс-Украина.
Гончарук добавил, что новое руководство должно в течение двух недель представить свои прогнозы по приватизации.
Глава Правительства прогнозирует, что к бюджета 2020 привлекут около 5 млрд грн от приватизации.
Отметим, Фонд государственного имущества - орган исполнительной власти со специальным статусом, реализующим государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности.
Сейчас главой Фонда госимущества в статусе исполняющего обязанности является Виталий Трубаров.
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