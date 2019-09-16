Правительство изменит руководство Фонда госимущества, - Гончарук

16 сентября, 2019, 10:44

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин позменяет руководство Фонда государственного имущества

Об этом глава Кабмина заявил после представления проекта госбюджета на 2020 год

"Мы скоро планируем сменить руководство Фонда государственного имущества", - цитирует Гончарука Интерфакс-Украина.

Гончарук добавил, что новое руководство должно в течение двух недель представить свои прогнозы по приватизации.

Глава Правительства прогнозирует, что к бюджета 2020 привлекут около 5 млрд грн от приватизации.

Отметим, Фонд государственного имущества - орган исполнительной власти со специальным статусом, реализующим государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности.

Сейчас главой Фонда госимущества в статусе исполняющего обязанности является Виталий Трубаров.