Правительство внесло законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс

16 сентября, 2019, 13:15

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", специально разработанный для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о Госбюджете-2020

Об этом говорится на правительственном портале.

"Кабмин одобрил законопроект" О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины " , разработанный для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и изменениями в законодательство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после принятия законопроекта парламентом он улучшит администрирования платежей, усовершенствует управление расходами социальной направленности по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, а также будет способствовать внедрению лучшей практики реализации стадий бюджетного процесса.