Правительство предлагает увеличить расходы на Раду и ОПУ и сократить на Кабмин
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно данным, приведенным в проект бюджета на 2020 год, на Верховную Раду правительство планирует потратить 1,973 млрд грн.
На деятельность Офиса президента заложили 986,59 млн грн, что на 39,4 млн грн больше, чем в 2019 году.
Вместе с тем, в правительстве решили уменьшив расходы на свою деятельность. Всего на Кабмин в 2020 году планируют потратить 1,77 млрд грн, что на 55 млн грн меньше, чем в 2019 году.
В то же время, во время презентации бюджета общественности в правительстве отметили, что цифры в нем могут кардинально измениться ко второму чтению, которое состоится в 2 ноября 2019 году. В частности, это связано с тем, что в действующем проект не учтены ряд реформ, которые планирует провести правительство, а также экономического эффекта от них.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019