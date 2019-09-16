Правительство предлагает увеличить расходы на Раду и ОПУ и сократить на Кабмин

16 сентября, 2019, 13:27

На Верховную Раду планируется потратить на 3 млн грн больше, чем в 2019 году - всего 1,973 млрд грн

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно данным, приведенным в проект бюджета на 2020 год, на Верховную Раду правительство планирует потратить 1,973 млрд грн.

На деятельность Офиса президента заложили 986,59 млн грн, что на 39,4 млн грн больше, чем в 2019 году.

Вместе с тем, в правительстве решили уменьшив расходы на свою деятельность. Всего на Кабмин в 2020 году планируют потратить 1,77 млрд грн, что на 55 млн грн меньше, чем в 2019 году.

В то же время, во время презентации бюджета общественности в правительстве отметили, что цифры в нем могут кардинально измениться ко второму чтению, которое состоится в 2 ноября 2019 году. В частности, это связано с тем, что в действующем проект не учтены ряд реформ, которые планирует провести правительство, а также экономического эффекта от них.