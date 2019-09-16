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Espreso.tvОбществоПравительство планирует сократить долю государства в экономике до 24% в 2020 году

Правительство планирует сократить долю государства в экономике до 24% в 2020 году

Кабинет министров Украины предлагает снизить объем доходов государственного бюджета в общей структуре экономики с 26% до 24%

Именно такой показатель заложен в закон о государственном бюджете на 2020 год, передает пресс-служба Министерства финансов.

Общие доходы государственного бюджета в 2020 году, согласно опубликованному законопроекту к первому чтению, должны составить 1079 млрд грн. Это составит 24% от запланированного валового внутреннего продукта 2020 года.

Отметим, что кроме этих расходов, с долей государства в экономике Украины принадлежат внебюджетные финансы, в частности Пенсионного фонда и государственных компаний, которые не учтены в госбюджете. Таким образом, общая доля государства в экономике Украины составляет около 40%. Согласно экономической теории, оптимальным считается значение близко к 37%.

 

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