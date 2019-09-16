Посол Украины в Германии раскритиковал лидера свободных демократов за "флирт" с Кремлем
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RND .
"То, что лидер Либеральной партии флиртует с Путиным, который более пяти лет ведет кровавую войну на востоке Украины и дубинками подавляет оппозицию в России, лишено всякой логики", - отметил дипломат.
По словам Мельника, "было бы совершенно некорректно утверждать, что якобы не хватает готовности к диалогу с Москвой: скорее наоборот, мы имеем слишком много диалога и слишком мало результатов".
Так же посол назвал ошибочным тезис Линднера о необходимости возвращения России в G7: "Ни одна из причин изгнания Москвы с G7 - ни преступная аннексия Крыма, ни военная интервенция на востоке Украины - до сих пор не были устранены".
Линднер, в частности, заявил, что "если вернуться от конфронтации к сотрудничеству, тогда в конце концов можно будет поэтапно отменить санкции" против РФ.
Как отметила в Facebook жена посла Светлана Мельник, заявление Линднера стало неожиданным, но наиболее вероятной причиной такого шага является попытка сыграть на пророссийских настроениях накануне выборов в земельный парламент (ландтаг) Тюрингии 27 октября. Две недели назад СвДП потерпела провал на земельных выборах в Бранденбурге и Саксонии, не поборов проходной 5-процентный барьер.
Напомним, на последних выборах в Бундестаг, которые состоялись 2017 года, СвДП заняла четвертое место, набрав 10,7% голосов.
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