Посол Украины в Германии раскритиковал лидера свободных демократов за "флирт" с Кремлем

16 сентября, 2019, 10:44

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал главу немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера, который заявил о необходимости изменить политику Берлина в отношении Москвы

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RND .

"То, что лидер Либеральной партии флиртует с Путиным, который более пяти лет ведет кровавую войну на востоке Украины и дубинками подавляет оппозицию в России, лишено всякой логики", - отметил дипломат.

По словам Мельника, "было бы совершенно некорректно утверждать, что якобы не хватает готовности к диалогу с Москвой: скорее наоборот, мы имеем слишком много диалога и слишком мало результатов".

Так же посол назвал ошибочным тезис Линднера о необходимости возвращения России в G7: "Ни одна из причин изгнания Москвы с G7 - ни преступная аннексия Крыма, ни военная интервенция на востоке Украины - до сих пор не были устранены".

Линднер, в частности, заявил, что "если вернуться от конфронтации к сотрудничеству, тогда в конце концов можно будет поэтапно отменить санкции" против РФ.

Как отметила в Facebook жена посла Светлана Мельник, заявление Линднера стало неожиданным, но наиболее вероятной причиной такого шага является попытка сыграть на пророссийских настроениях накануне выборов в земельный парламент (ландтаг) Тюрингии 27 октября. Две недели назад СвДП потерпела провал на земельных выборах в Бранденбурге и Саксонии, не поборов проходной 5-процентный барьер.

Напомним, на последних выборах в Бундестаг, которые состоялись 2017 года, СвДП заняла четвертое место, набрав 10,7% голосов.