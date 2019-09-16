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Espreso.tvОбществоПесня украинца Cape Cod стала саундтреком сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Песня украинца Cape Cod стала саундтреком сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Песня с альбома украинского музыканта Cape Cod прозвучала в последней серии перезапуска сериала девяностых "Беверли-Хиллз 90210"

Об этом сообщает Украинский музыкальное издание "Слух" .

В одном из эпизодов премьерной серии прозвучала песня Sunsay украинского электронного проекта Cape Cod.

Она была записана совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом и вошла на альбом Echoes, который мы назвали одним из лучших украинских альбомов 2018.

"Трудно словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написана тобой песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия перезагрузки" Беверли Хиллс 90210 ", где прогремел трек" Sunsay "с альбома Echoes", - написал исполнитель.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тяжело словам описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобой песня внезапно оказывается в одном из самых главных и принципиальных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучали трек "Sunsay" с альбома Echoes. ⠀ Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявляли трендхопперские способности и экипировал себя всем Мерч 90210, який можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но пол ближе к героям сериала, которых ты мысленно причисляло к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и эйфории для 10-х. ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость в том, что продюсерский состав сериала взял "Sunsay" в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!

Сообщение, распространенный Maksym Sikalenko (@cape_cod)

 

 

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