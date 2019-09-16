Песня украинца Cape Cod стала саундтреком сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

16 сентября, 2019, 10:41

Песня с альбома украинского музыканта Cape Cod прозвучала в последней серии перезапуска сериала девяностых "Беверли-Хиллз 90210"

Об этом сообщает Украинский музыкальное издание "Слух" .

В одном из эпизодов премьерной серии прозвучала песня Sunsay украинского электронного проекта Cape Cod.

Она была записана совместно с ирландским блюзовым вокалистом Ричардом Фаррелом и вошла на альбом Echoes, который мы назвали одним из лучших украинских альбомов 2018.

"Трудно словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написана тобой песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия перезагрузки" Беверли Хиллс 90210 ", где прогремел трек" Sunsay "с альбома Echoes", - написал исполнитель.