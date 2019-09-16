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Espreso.tvЭкономикаПарк ГП "Киевский облавтодор" обновился 20 современными автомобилями "АвтоКрАЗ"

Парк ГП "Киевский облавтодор" обновился 20 современными автомобилями "АвтоКрАЗ"

Дорожники получили очередную партию комбинированных машин. Зимой они работают как снегоуборочная техника, а в теплый период - самосвалами

Современные грузовики от Кременчугского автозавода пришли на смену устаревшему и изношенному автопарку госпредприятия "Киевский облавтодор". Дорожники получили очередную партию из 20-ти комбинированных машин. Зимой они работают как снегоуборочная техника для посыпания дорог песком и солью. А в теплый период самосвалами - для перевозки щебня и асфальта при проведении текущих ремонтных работ. То есть машины будут работать круглогодично.

"Мы гордимся, что выполняем такой контракт и сотрудничаем с украинским автодором. Наш автомобиль рожден для спасения. Мы являемся поставщиками в Организацию объединенных наций. Мы являемся поставщиками в Национальную гвардию. Наши автомобили работают на Донбассе. Наши автомобили работают и на дорогах. Каждый год, когда случается коллапс с метелями, мы своими автомобилями выручаем из снежных заносов автобусы, детей и школьников", - говорит генеральный директор ЗАО "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.

В Киевоблавтодоре говорят, что снежные заносы на дорогах области будут исчезать намного быстрее. А эффективность работы предприятия, после масштабного обновления автопарка, повысится в разы.

"Уборка дорог станет намного более эффективной в связи с тем, что здесь отвалы, которые имеют вес 1350 килограмм. Он счищает снег практически до асфальта. К тому же, можно регулировать ширину посыпки - от 5 до 12 метров ", - рассказывает ведущий механик ГП "Киевский облавтодор" Виктор Матвийчук.

Всего к концу года парк "Киевского облавтодора" пополнится на 67 единиц такой техники. А благодаря реформе децентрализации комбинированные дорожные машины от АвтоКрАЗа стали активнее покупать во всех регионах Украины.

"У местных громад появились деньги. И мы очень тесно сотрудничаем, выигрываем много тендеров, и поставляем коммунальные дорожные машины даже в такие села, которых никогда не было в территориальных громадах. На сегодняшний день это вся Украина. Начиная с Одесской области и до Волынской. И от Луганска до Закарпатья", - говорит генеральный директор ЗАО "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.

Такое масштабное обновление автопарка Киевоблавтодора - первое за последнее десятилетие. На предприятии надеются, что смогут гарантированно и качественно выполнить весь объем задач по надлежащему содержанию дорог.

 

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