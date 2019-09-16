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Espreso.tvОбществоОсвобожденный политзаключенный Панов: что дальше - неизвестно, сейчас надо разобраться со здоровьем

Освобожденный политзаключенный Панов: что дальше - неизвестно, сейчас надо разобраться со здоровьем

Освобожденный из российской тюрьмы активист Артур Панов сообщил, что дорога в Луганск ему закрыта, и сейчас решается вопрос о проживании в Киеве

Об этом Артур Панов сказал в эфире Еспресо.TV .

"Я считаю, что у тех, кто вернулся - 35 человек, - у каждого есть свои потребности. Конечно, они есть и у меня. Понятно, что в Луганск мне дорога закрыта. Поэтому я остаюсь в Киеве. То, что будет дальше, будет зависеть от развития событий в дальнейшем. Потому что пока мне тоже ничего неизвестно. Сейчас решаются вопросы проживания, о помощи", - отметил 21-летний активист.

Он рассказал, что сейчас живет в Феофании.

"Все мои близкие в Луганске остались, а в отношении меня вопрос будет решаться постепенно. Сейчас мне надо разобраться с лечением и состоянием здоровья", - добавил он.

 

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