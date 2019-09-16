Ольга Туний стала пресс-секретарем Разумкова

16 сентября, 2019, 13:44

Ольга Туний назначена на должность пресс-секретаря головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Об этом она сообщила на своей странице в facebook

Ольга Туний работала начальником управления коммуникаций в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и в президентском фонде Леонида Кучмы.

Прессекретар Разумкова выдвигалась как мажоритарщик по 93 округу (Киевская область). Заняла второе место, первое - кандидат от "Слуги народа".