Ольга Туний стала пресс-секретарем Разумкова
16 сентября, 2019, 13:44
Ольга Туний назначена на должность пресс-секретаря головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова
Об этом она сообщила на своей странице в facebook
Ольга Туний работала начальником управления коммуникаций в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и в президентском фонде Леонида Кучмы.
Прессекретар Разумкова выдвигалась как мажоритарщик по 93 округу (Киевская область). Заняла второе место, первое - кандидат от "Слуги народа".
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