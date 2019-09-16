 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОльга Туний стала пресс-секретарем Разумкова

Ольга Туний стала пресс-секретарем Разумкова

Ольга Туний назначена на должность пресс-секретаря головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Об этом она сообщила на своей странице в facebook

Ольга Туний работала начальником управления коммуникаций в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и в президентском фонде Леонида Кучмы.

Прессекретар Разумкова выдвигалась как мажоритарщик по 93 округу (Киевская область). Заняла второе место, первое - кандидат от "Слуги народа".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать