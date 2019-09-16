Оккупанты на Донбассе не прекращают обстрелы, ранен боец ООС
16 сентября, 2019, 07:31
В воскресенье, 15 сентября, российские наемники на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
С начала суток 16 сентября по состоянию на 7:00 захватчики совершили 2 обстрела: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Пищевика из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - возле Луганского с гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела 16 сентября один украинский военнослужащий получил ранение.
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