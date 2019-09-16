 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОфис Президента завел себе официальную страницу в Instagram

Офис Президента завел себе официальную страницу в Instagram


фото: reuters
Офис Президента Украины запустил официальную страницу в социальной сети Instagram

Об этом передает Еспресо.TV

Отметим, что страница получила "синюю галочку", что подтверждает подлинность профиля.

Ссылка на страницу здесь .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать