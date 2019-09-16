Офис Президента завел себе официальную страницу в Instagram
16 сентября, 2019, 15:37
Офис Президента Украины запустил официальную страницу в социальной сети Instagram
Об этом передает Еспресо.TV
Отметим, что страница получила "синюю галочку", что подтверждает подлинность профиля.
Ссылка на страницу здесь .
«Я хочу пожелать вам всем счастья, здоровья. Нам всем - прекращение этой войны, возвращение домой живыми всех наших ребят. О чем бы мы каждый раз не говорили, что бы ни праздновали, я хотел бы, чтобы мы помнили, кто нас защищает », - заявил Глава государства, приветствуя жителей Днепра с днем города.
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