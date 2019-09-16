Офис президента отказался от переезда, "потому что есть очень много вопросов", - Богдан
Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью BBC .
"Пока отказалась (команда президента от идеи переезда, - Ред.) Мы понимали, что именно переезд нашими оппонентами будет негативно освещаться из-за траты бюджетных средств. У нас была очень хорошая схема, и мы ее сейчас будем реализовывать - как найти эти средства, не тратя деньги государственного бюджета. Мы хотим вернуть государству то, что было коррупционным путем выведено из-под государственного контроля ", - рассказал Богдан.
По его словам, именно на эти средства планировали переезд, но пока не смогли этого сделать, "потому что есть очень много вопросов в сфере безопасности и связи".
"Переезд такого Офиса - это не может быть временный дом, такое здание нужно строить с самого начала под эту функцию", - добавил глава Офиса.
Ранее сообщалось, что команда президента собиралась переехать с Банковой в Украинский дом.
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