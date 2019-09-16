Новый министр культуры считает, что Украина прогрессирует в борьбе с пиратством

16 сентября, 2019, 18:23

Бородянский планирует увидеть результат борьбы с пиратством уже через два-три года

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал на пресс конференции, сообщает Укринформ.

"Пиратство - это также вопрос, над решением которого мы будем работать, делать так, чтоб украинский рынок рос. Сегодня 30% людей готовы платить за контент, а еще год назад этот показатель был на уровне 13%. И это я считаю большой победой" , - заявил Бородянский.

Как отметила директор общественного союза "Инициатива "Чистое небо" Екатерина Федорова, пиратство до сих пор является большой проблемой, но в борьбе с этим негативным явлением есть положительные сдвиги. Рекламодатели с каждым годом все меньше спонсируют пиратские сайты.

"Можно сказать, что уже есть первый обвинительный приговор в отношении интернет-провайдера, который предоставлял доступ к телеканалам. Это значит, что наша законодательная система уже заработала, хотя это долгий процесс, но это работает и чем дальше, тем быстрее", - подчеркнула она.