Новая руководительница МОЗ Скалецкая пообещала приезжать в больницы без предупреждений

16 сентября, 2019, 13:33

Новая министерша здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что планирует без предупреждения посещать с проверками украинские учреждений здравоохранения

Об этом Скалецкая рассказала во время онлайн встречи по защите прав пациентов в Украине, передает Укринформ .

"Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельности и делать визиты в учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы. Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине ", - отметила Скалецкая.

На вопрос, будет ли приезжать министр без предупреждений, министерша ответила:

"Однозначно. Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже если после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции ".