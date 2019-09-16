Нормандский формат: Кремль подчеркнул тщательную подготовку встречи после заявлений Украины

16 сентября, 2019, 15:42

Заявления главных лиц Украины о механизмах урегулирования конфликта на Донбассе означают потребность в более тщательной подготовке встречи в нормандском формате

Об этом заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.

"Такие заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита для большего результата", - сказал он.

Песков добавил, что Россия знакома с позицией Украины по вопросу конфликта. Также он заявил, что конкретных дат проведения встречи еще нет. Процесс находится на стадии переговоров, чтобы определить возможную результативность саммита.

На вопрос журналистов о "красных линиях" на переговорах, Песков отметил, что они известны всем участникам Минских договоренностей и указаны в них.