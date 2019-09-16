Нормандский формат: Кремль подчеркнул тщательную подготовку встречи после заявлений Украины
16 сентября, 2019, 15:42
Заявления главных лиц Украины о механизмах урегулирования конфликта на Донбассе означают потребность в более тщательной подготовке встречи в нормандском формате
Об этом заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс-Украина.
"Такие заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита для большего результата", - сказал он.
Песков добавил, что Россия знакома с позицией Украины по вопросу конфликта. Также он заявил, что конкретных дат проведения встречи еще нет. Процесс находится на стадии переговоров, чтобы определить возможную результативность саммита.
На вопрос журналистов о "красных линиях" на переговорах, Песков отметил, что они известны всем участникам Минских договоренностей и указаны в них.
- Напомним, временный поверенный в делах США в Украине заявил, что украинская власть рассмотрит возможность присоединения к Нормандскому формату США и Великобритании в случае его безрезультатности.
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