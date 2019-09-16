На Северном Полюсе откроют отель

16 сентября, 2019, 12:01

Отель будет работать только месяц в году - в апреле

Об этом пишет CNN Travel .

Отмечается, что финская туристическая компания Luxury Action весной 2020 откроет на Северном полюсе отель. В отеле будет 10 номеров, выполненных в виде купола с прозрачным куполом и обогревом.

Такой отдых будет стоить 95 тыс. евро ($ 105 тыс.). В сумму включены: двухдневное пребывание на Шпицбергене (норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане на расстоянии 1300 км от Северного полюса), перелет на вертолете на Северный полюс и обратно, ночлег в гостинице, а также услуги гида, шеф-повара и службы безопасности.

Отдых будет доступен только в апреле, ведь Северный полюс недоступен большую часть года. В зависимости от погодных условий отель будут перемещать в наиболее безопасные места.