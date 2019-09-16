 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Северном Полюсе откроют отель

На Северном Полюсе откроют отель

Отель будет работать только месяц в году - в апреле

Об этом пишет CNN Travel .

Отмечается, что финская туристическая компания Luxury Action весной 2020 откроет на Северном полюсе отель. В отеле будет 10 номеров, выполненных в виде купола с прозрачным куполом и обогревом.

Такой отдых будет стоить 95 тыс. евро ($ 105 тыс.). В сумму включены: двухдневное пребывание на Шпицбергене (норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане на расстоянии 1300 км от Северного полюса), перелет на вертолете на Северный полюс и обратно, ночлег в гостинице, а также услуги гида, шеф-повара и службы безопасности.

Отдых будет доступен только в апреле, ведь Северный полюс недоступен большую часть года. В зависимости от погодных условий отель будут перемещать в наиболее безопасные места.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать