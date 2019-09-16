На Северном Полюсе откроют отель
Об этом пишет CNN Travel .
Отмечается, что финская туристическая компания Luxury Action весной 2020 откроет на Северном полюсе отель. В отеле будет 10 номеров, выполненных в виде купола с прозрачным куполом и обогревом.
Такой отдых будет стоить 95 тыс. евро ($ 105 тыс.). В сумму включены: двухдневное пребывание на Шпицбергене (норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане на расстоянии 1300 км от Северного полюса), перелет на вертолете на Северный полюс и обратно, ночлег в гостинице, а также услуги гида, шеф-повара и службы безопасности.
Отдых будет доступен только в апреле, ведь Северный полюс недоступен большую часть года. В зависимости от погодных условий отель будут перемещать в наиболее безопасные места.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019