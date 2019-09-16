На Николаевщине столкнулись три автомобиля: два человека погибли, четверо - госпитализированы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
Авария произошла около 20:15 на 122-м км автодороги М-14 Одесса-Мелитопиль-Новоазовск. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla, которыми управляли жители Николаева 43 и 55 лет.
В результате столкновения пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet: две женщины 44 и 34 лет погибли на месте, водитель, его 18-летнего сына, малолетнюю дочь и 33-летний мужчина госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водители автомобилей Toyota не пострадали.
Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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