 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКиевсовет предлагает 2,5 млн грн за SMM-продвижение своих соцсетей

Киевсовет предлагает 2,5 млн грн за SMM-продвижение своих соцсетей


фото: kmr.gov.ua
Центр публичной коммуникации и информации Киевсовета объявил тендер на SMM-услуги по ожидаемой стоимости 2,5 млн грн

Об этом сообщает Хмарочос .

Согласно условиям тендера, эти деньги готовы заплатить за то, что победитель в течение трех месяцев - с первого октября до конца года - увеличит количество подписчиков страниц Киевсовета в Facebook, Instagram и YouTube до 50 .тысяч

Сейчас на Facebook-страницу Киевсовета подписано чуть больше 1,3 тысячи пользователей.

Победитель тендера должен иметь опыт обеспечения от 50 тысяч "шеров" и "лайков". Ниже объясняется, что "лайк" - это "условное выражение одобрения материала, профиля пользователя, фотографии и т.п. через клик или нажатие функциональной кнопки".

В документации подробно прописан контент, который следует разместить в соцсетях. В частности, речь идет о пяти интервью на тему торговли людьми и домашнего насилия, пяти видеороликах об "Электронной столице", четыре поста о сиротстве, пять видео и 20 постов на тему "Комфортный город", 60 постов на тему "Я люблю тебя, Киев", пять фото, два видео и 10 постов на тему "Надежный друг" и другие.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать