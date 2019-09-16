Киевсовет предлагает 2,5 млн грн за SMM-продвижение своих соцсетей
Об этом сообщает Хмарочос .
Согласно условиям тендера, эти деньги готовы заплатить за то, что победитель в течение трех месяцев - с первого октября до конца года - увеличит количество подписчиков страниц Киевсовета в Facebook, Instagram и YouTube до 50 .тысяч
Сейчас на Facebook-страницу Киевсовета подписано чуть больше 1,3 тысячи пользователей.
Победитель тендера должен иметь опыт обеспечения от 50 тысяч "шеров" и "лайков". Ниже объясняется, что "лайк" - это "условное выражение одобрения материала, профиля пользователя, фотографии и т.п. через клик или нажатие функциональной кнопки".
В документации подробно прописан контент, который следует разместить в соцсетях. В частности, речь идет о пяти интервью на тему торговли людьми и домашнего насилия, пяти видеороликах об "Электронной столице", четыре поста о сиротстве, пять видео и 20 постов на тему "Комфортный город", 60 постов на тему "Я люблю тебя, Киев", пять фото, два видео и 10 постов на тему "Надежный друг" и другие.
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