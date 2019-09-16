Кабмин увеличит прожиточный минимум

16 сентября, 2019, 19:31

С Нового года он будет составлять 2027 гривен

Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год, сообщает пресс служба Верховной Рады.

Прожиточный минимум с 2020 года вырастет на 162 гривни и составит 2027 гривен. В то же время правительство "должно предпринять решительные шаги" по росту прожиточного минимума до 4251 гривни.

"Кабинету Министров предпринять решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 гривни, с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения", - говорится в тексте законопроекта.

Также отмечается, что с 1 июля прожиточный минимум увеличится до 2118 гривен, с 1 декабря - до 2189 гривен.