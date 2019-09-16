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Espreso.tvОбществоГПУ рассекретила декларации военных прокуроров

ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров


фото: slovoidilo
Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление, изымавшее из публичного доступа е-декларации военных прокуроров

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Генпрокуратуры.

"16 сентября 2019 года заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры", - отмечено на сайте ведомства.

Теперь информация о доходах военных прокуроров открыта и каждый будет иметь доступ к ней на сайте НАПК.

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