ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров
16 сентября, 2019, 16:24
Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление, изымавшее из публичного доступа е-декларации военных прокуроров
Об этом говорится в сообщении прессслужбы Генпрокуратуры.
"16 сентября 2019 года заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры", - отмечено на сайте ведомства.
Теперь информация о доходах военных прокуроров открыта и каждый будет иметь доступ к ней на сайте НАПК.
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