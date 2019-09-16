ГБР расследует продажу полицейскими данных телефонных разговоров

16 сентября, 2019, 15:20

Полицейские незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан

Об этом сообщила в Facebook заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

"Помните, недавно сообщала о сотруднике Службы безопасности Украины, который, по предварительной версии, организовал торговлю телефонными разговорами граждан? Есть сейчас похожее дело. Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц", - отметила она .

Установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те - перепродавали заказчикам.

Варченко отмечает, что своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров.

На днях следователи Центрального аппарата ГБР совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством ГПУ провели ряд санкционированных обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей.

"Сейчас проводятся следственные действия, цель которых - получить дополнительные доказательства, которые позволят должным образом обосновать подозрение всем участникам противоправной схемы - и правоохранителям, и их "клиентам", - добавила Варченко.