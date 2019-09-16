День на Донбассе: ранен украинский военный
16 сентября, 2019, 19:45
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
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