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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: ранен украинский военный

День на Донбассе: ранен украинский военный

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

 

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