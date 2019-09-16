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Espreso.tvОбществоЧтобы "уменьшить удар": мужчина взял клоуна на разговор об увольнении

Чтобы "уменьшить удар": мужчина взял клоуна на разговор об увольнении


фото: ВВС
В Новой Зеландии отдел кадров посоветовал мужчине взять "лицо для поддержки" на разговор о его дальнейшей роли в компании

Об этом сообщает ВВС.

В Новой Зеландии копирайтер Джош Томпсон получил зловещее письмо от руководства с просьбой обсудить его роль в компании. Он понял, что ему грозит увольнение.

Отдел кадров призвал его привести с собой "лицо для поддержки", ведь это поможет уменьшить удар. В Новой Зеландии это предусмотрено законодательством.

Но вместо того, чтобы принять члена семьи, друга или даже домашнего любимца, Джош решил заплатить $200 клоуну Джо и именно с ним прийти на судьбоносную встречу.

Он рассказал, что ранее получил письмо следующего содержания: "Привет, Джош, мы хотели бы встретиться с вами, чтобы обсудить некоторые вопросы вашей роли".

"Я чувствовал, что речь будет идти об увольнении, так подумал и решил, что мог бы попробовать сделать ситуацию лучше", - добавил он.

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Фото: ВВС

Поэтому клоун сопровождал Джоша на рабочей встрече. Во время разговора он делал животных из воздушных шаров, хотя иногда и приходилось остановиться, ведь из-за специфических звуки от шариков не было ничего слышно.

Когда Джошу наконец нанесли удар и сообщили, что он потерял работу, клоун поступил соответственно.

"Он наклонил голову, когда я услышал об увольнении, будто бы также получил плохие новости, - сказал Джош. - Настоящий профессионализм".

Джош сказал, что настоятельно рекомендует нанять клоуна для поддержки на встречи, связанные с увольнением с работы.

"Если есть клоун, особенно такой как Джо, я бы точно его рекомендовал", - подчеркнул он.

 

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