Чтобы "уменьшить удар": мужчина взял клоуна на разговор об увольнении
Об этом сообщает ВВС.
В Новой Зеландии копирайтер Джош Томпсон получил зловещее письмо от руководства с просьбой обсудить его роль в компании. Он понял, что ему грозит увольнение.
Отдел кадров призвал его привести с собой "лицо для поддержки", ведь это поможет уменьшить удар. В Новой Зеландии это предусмотрено законодательством.
Но вместо того, чтобы принять члена семьи, друга или даже домашнего любимца, Джош решил заплатить $200 клоуну Джо и именно с ним прийти на судьбоносную встречу.
Он рассказал, что ранее получил письмо следующего содержания: "Привет, Джош, мы хотели бы встретиться с вами, чтобы обсудить некоторые вопросы вашей роли".
"Я чувствовал, что речь будет идти об увольнении, так подумал и решил, что мог бы попробовать сделать ситуацию лучше", - добавил он.
Фото: ВВС
Поэтому клоун сопровождал Джоша на рабочей встрече. Во время разговора он делал животных из воздушных шаров, хотя иногда и приходилось остановиться, ведь из-за специфических звуки от шариков не было ничего слышно.
Когда Джошу наконец нанесли удар и сообщили, что он потерял работу, клоун поступил соответственно.
"Он наклонил голову, когда я услышал об увольнении, будто бы также получил плохие новости, - сказал Джош. - Настоящий профессионализм".
Джош сказал, что настоятельно рекомендует нанять клоуна для поддержки на встречи, связанные с увольнением с работы.
"Если есть клоун, особенно такой как Джо, я бы точно его рекомендовал", - подчеркнул он.
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