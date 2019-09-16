Бюджет-2020: текст законопроекта обнародовали на сайте Рады

16 сентября, 2019, 13:04

В понедельник, 16 сентября, на сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта №2000

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Определить на 2020 год: доходы Государственного бюджета Украины в сумме 1079487 458,3 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 962 747 125,5 тыс. грн и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины - в сумме 116 740 332,8 тыс. грн ", - говорится в документе.

Расходы госбюджета на следующий год определен в сумме 1170002 547,9 тыс. грн в том числе расходы общего фонда госбюджета - в сумме 1044356 065,1 тыс. грн, а расходы спецфонда госбюджета - в сумме 125 646 482,8 тыс . грн.

Возврат кредитов в госбюджет предусматривается в сумме 10 763 998,7 тыс. грн, в том числе возвращения кредитов в общий фонд госбюджета в сумме 10232432 тыс. грн и возвращение кредитов в спецфонд госбюджета в сумме 531 566,7 тыс. грн.

Предоставление кредитов из госбюджета предусмотрено в сумме 15 379 439,1 тыс. грн, в том числе из общего фонда госбюджета - в сумме 1859 613,1 тыс. грн, из спецфонда госбюджета - в сумме 13519826 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета рассчитан в сумме 95130530 тыс. грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета - в сумме 73 236 120,7 тыс. грн и предельный объем дефицита спецфонда госбюджета - в сумме 21 894 409,3 тыс. грн.