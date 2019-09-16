Бюджет-2020: расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда вырастут на 5 млрд грн
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
В 2020 году расходы государственного бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда вырастут на 5,06 млрд грн, или на 3%. В 2020 году правительство планирует потратить 172, 57 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда, тогда как к концу 2019 на эти цели потратят 167, 5 млрд грн.
Также в 2020 году правительство не планирует выплачивать Укрпочте компенсацию убыточного тарифа на доставку пенсий, преимущественно сельским жителям. В прошлом году Укрпочта выступала с ультиматумом, в котором угрожала закрыть сельские почтовые отделения за слишком низкий тариф на доставку пенсий в села. Компания требовала от правительства 500 млн грн компенсации.
В то же время, во время презентации бюджета общественности в правительстве отметили, что цифры в нем могут кардинально измениться ко второму чтению, которое состоится в 2 ноября 2019 году. В частности, это связано с тем, что в действующем проект не учтены ряд реформ, которые планирует провести правительство, а также экономического эффекта от них.
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