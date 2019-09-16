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Espreso.tvОбществоБородянский рассказал, что будет делать обновленный Минкульт

Бородянский рассказал, что будет делать обновленный Минкульт

Министерство определило направления своей работы: спорт, туризм, медиа-безопасность и благотворительность

Об этом сообщает Укринформ.

По словам Владимира Бородянского, государственную поддержку будут оказывать по принципу, того, что это привилегия для тех, кто хочет что-то делать для Украины.

"У нас много вызовов, мы должны по-новому взглянуть на то, как мы можем их принимать и преодолевать, какие у нас есть инструменты", - подчеркнул он.

Он также отметил, что принцип, которым будет руководствоваться новосозданное министерство, будет содействие институализации индустрии. По его словам, нужно работать над тем, чтобы индустрии формировались как институты, чтобы они формировались по правилам.

  • Напомним, некоторые министерства были сокращены и на их основе созданы новые. Так, ликвидированы министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики и на их основе создано Министерство культуры, молодежи и спорта.
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