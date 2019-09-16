Богдан рассказал о пяти неудачных звонках в Кремль

16 сентября, 2019, 17:20

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен говорить со мной", - сказал он.

По словам Богдана, он не связывался с другими представителями Кремля из-за "дипломатических правил".