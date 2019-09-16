Богдан рассказал о пяти неудачных звонках в Кремль
16 сентября, 2019, 17:20
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что пять раз пытался связаться по телефону с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайном, но все пять звонков были неудачными.
Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.
"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен говорить со мной", - сказал он.
По словам Богдана, он не связывался с другими представителями Кремля из-за "дипломатических правил".
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