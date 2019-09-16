 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБогдан рассказал о пяти неудачных звонках в Кремль

Богдан рассказал о пяти неудачных звонках в Кремль


фото: president.gov.ua
Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что пять раз пытался связаться по телефону с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайном, но все пять звонков были неудачными.

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но в августе он был в отпуске. А в сентябре его секретари сообщили, что он пока не уполномочен говорить со мной", - сказал он.

По словам Богдана, он не связывался с другими представителями Кремля из-за "дипломатических правил".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать