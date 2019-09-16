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Espreso.tvОбществоБоевики "ЛНР" арестовали своего "министра внутренних дел" Корнета, - СМИ

Боевики "ЛНР" арестовали своего "министра внутренних дел" Корнета, - СМИ


фото: politarena
"Министр" внутренних дел ЛНР "Игорь Корнет отстранен от должности и арестован

Об этом сообщает издание "Остров" со ссылкой на собственные источники в Луганске. Официального подтверждения этой информации нет.

Отмечается, что сейчас проходят обыски по месту жительства работы Корнета. Источники также сообщают об открытии против Корнета уголовного дела.

Обыски проходят также в кабинетах заместителей "министра".

"Остров" пишет, что конфликт между "главой" "МВД" и нынешним "главой республики" Леонидом Пасичником возник с первых дней пребывания последнего в должности. Организовав, по факту, путч против бывшего "главы республики" Игоря Плотницкого, Корнет был недоволен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не до него, а экс-главе "МГБ ЛНР" Пасичнику.

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