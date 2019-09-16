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Espreso.tvОбществоБалух о своих планах: есть желание строить Украину, конкретики нет

Балух о своих планах: есть желание строить Украину, конкретики нет


фото: rfe
Освобожденный политзаключенный Владимир Балух рассказал, что сейчас конкретных планов на жизнь не имеет, мечтает о развитии Украины

Об этом Владимир Балух сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"О дальнейших планах я вам отвечу только одно, что все, которые есть мысли у меня по этому поводу, они построены только на одном желании - строить Украину. А конкретики нет никакой на данный момент", - сказал Балух.

Украинский активист из Крыма, который был незаконно осужден Россией, также сообщил, что государство обещает обеспечить его жильем.

"Надеюсь, так оно и будет", - отметил он.

Владимир Балух - крымский фермер, который вывесил на своем доме флаг Украины, а позже прикрепил на доме табличку «Улица Героев Небесной Сотни".

Его задержала ФСБ России 8 декабря 2016. Подконтрольный РФ суд в Крыму приговорил Балуха до 4 лет и 11 месяцев колонии и штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 3800 грн).

 

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