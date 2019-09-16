Антикоррупционный суд: председатель николаевского "Автодора" вышел из-под стражи
16 сентября, 2019, 17:06
За Андрея Максименко внесли залог в сумме двух миллионов гривен
Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины в Facebook.
Сегодня на счет ВАСУ для внесения залога, поступили средства в объеме, соответствующем решению суда.
"Как сообщалось, в пятницу, 13 сентября 2019 года, следственным судьей Высшего антикоррупционного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 2 млнгрн", - говорится в сообщении.
11 сентября НАБУ задержало Максименко на получении взятки. Чиновника уволили после этого инцидента.
На следующий день ему сообщили о подозрении в получении в сочетании с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. 13 сентября его взяли под стражу с возможностью внесения залога.
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