Антикоррупционный суд: председатель николаевского "Автодора" вышел из-под стражи

16 сентября, 2019, 17:06

За Андрея Максименко внесли залог в сумме двух миллионов гривен

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины в Facebook.

Сегодня на счет ВАСУ для внесения залога, поступили средства в объеме, соответствующем решению суда.

"Как сообщалось, в пятницу, 13 сентября 2019 года, следственным судьей Высшего антикоррупционного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 2 млнгрн", - говорится в сообщении.

11 сентября НАБУ задержало Максименко на получении взятки. Чиновника уволили после этого инцидента.

На следующий день ему сообщили о подозрении в получении в сочетании с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. 13 сентября его взяли под стражу с возможностью внесения залога.