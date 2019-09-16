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Espreso.tvОбщество+13 и местами дожди: синоптик спрогнозировала прохладный вторник

+13 и местами дожди: синоптик спрогнозировала прохладный вторник

Во вторник, 17 сентября, в Украине пройдут небольшие дожди: в западных областях, центральных, местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области) и на Востоке

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Во вторник северная часть Украины во вторник окажется в сухом воздухе, "как бы вдоль северной границы что-то немного покапает".

Температура воздуха снизится: днем ожидается + 13 + 18 градусов, теплее на юге и юго-востоке, + 19 + 25 градусов.

Холоднее ощутимо становится ночью: ближайшей ночью предполагается + 6 + 12 градусов, на юге до +15 градусов.

В Киеве 17 сентября будут без осадков, но похолодает: днем не выше +18 градусов. Ожидается порывистый западный ветер.

"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать: будут идти дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и Западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки", - добавила Диденко.

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