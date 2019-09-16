+13 и местами дожди: синоптик спрогнозировала прохладный вторник
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Во вторник северная часть Украины во вторник окажется в сухом воздухе, "как бы вдоль северной границы что-то немного покапает".
Температура воздуха снизится: днем ожидается + 13 + 18 градусов, теплее на юге и юго-востоке, + 19 + 25 градусов.
Холоднее ощутимо становится ночью: ближайшей ночью предполагается + 6 + 12 градусов, на юге до +15 градусов.
В Киеве 17 сентября будут без осадков, но похолодает: днем не выше +18 градусов. Ожидается порывистый западный ветер.
"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать: будут идти дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и Западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки", - добавила Диденко.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019