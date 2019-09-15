Жена Зеленского рассказала, чем хочет заниматься
Об этом она заявила на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-служба главы государства.
"Я Елена Зеленская. Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также человек, который очень любит сюрпризы ... Сегодня моя премьера - мое первое публичное выступление как жены президента", - сказала жена украинского лидера.
Она отметила, что тема нынешней встречи YES - это "Счастье сейчас". "И это лучше совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что лично для меня счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу же воплощать свои мечты", - заявила Зеленская.
Первая леди рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия ее действий и инициатив. По ее словам, уже выделены ряд направлений работы, это, в частности, "здоровье будущих поколений, включая пренатальную область, школьное питание, физическое воспитание и активность детей".
Елена Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Кроме того, ее интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.
"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - добавила она.
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