Жена Зеленского рассказала, чем хочет заниматься

15 сентября, 2019, 13:03

Супруга президента Украины Елена Зеленская собирается поддерживать спорт, сферу здоровья детей и проекты культурной дипломатии. Она несколько месяцев выполняла представительские функции, но сейчас хочет отдать предпочтение близким для себя гуманитарным миссиям

Об этом она заявила на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-служба главы государства.

"Я Елена Зеленская. Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также человек, который очень любит сюрпризы ... Сегодня моя премьера - мое первое публичное выступление как жены президента", - сказала жена украинского лидера.

Она отметила, что тема нынешней встречи YES - это "Счастье сейчас". "И это лучше совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что лично для меня счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу же воплощать свои мечты", - заявила Зеленская.

Первая леди рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия ее действий и инициатив. По ее словам, уже выделены ряд направлений работы, это, в частности, "здоровье будущих поколений, включая пренатальную область, школьное питание, физическое воспитание и активность детей".

Елена Зеленская отметила, что планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации. Кроме того, ее интересует поддержка спорта (олимпийского и паралимпийского), а также проекты культурной дипломатии.

"Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", - добавила она.