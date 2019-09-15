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Espreso.tvМирВрачи прекратили лечить смертельно больную Заворотнюк

Врачи прекратили лечить смертельно больную Заворотнюк


фото: instagram.com/razin_andrei_lm
Московские медики отказались от дальнейшей терапии для 48-летней российской киноактрисы украинского происхождения Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации

Перед этим она прошла курс лечения в Польше, после которого и попала в реанимацию, передает Еспресо.TV с посиланянм на NV.ua.

Несмотря на то, что близкие родственники и представители Заворотнюк воздерживаются от комментариев относительно состояния ее здоровья, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пролил свет на ситуацию, подтвердив, что она находится в крайне тяжелом состоянии.

В частности, он сообщил, что связался с ее врачами, которые подтвердили, что актриса сейчас в коме. По их прогнозам, актрисе осталось жить всего несколько дней, так как ее состояние только ухудшается:

"В Польше все ускорилось - это же быстро развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно посетить? Говорят, нет - мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия - отек мозга. К сожалению, врачи бессильны ", - рассказал он.

Разин также добавил, что у Заворотнюк такой же диагноз, как у Жанны Фриске. Он отметил, обе звезды раньше прибегали к омолаживающей процедуре с использованием стволовых клеток, которая, по его мнению, и стала причиной развития онкологии:

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее. Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми ", - вспоминает продюсер.

Разин также предположил, что здоровье артистки подкосили многолетние кредиты - долги по ипотеке, из-за которых она ежедневно находилась в состоянии стресса.

"Сказался стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке", - добавил он.

По данным российских СМИ, в настоящее время с Заворотнюк находится ее муж Петр Чернышев. Актриса частично парализована - врачи диагностировали у нее парез правой части тела. Кроме того, здоровье актрисы ухудшается из-за отека мозга и воспаления легких.

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