В США завершена подготовка украинских экипажей катеров Island

15 сентября, 2019, 12:14

В Балтиморе в субботу, 14 сентября 2019 года, состоялась церемония выпуска украинских военных моряков, которые на протяжении 10 предыдущих недель проходили обучение и подготовку по управлению катерами типа Island - "Славянск" и "Старобельск"