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Espreso.tvОбществоВ США завершена подготовка украинских экипажей катеров Island

В США завершена подготовка украинских экипажей катеров Island


фото: mil.in.ua
В Балтиморе в субботу, 14 сентября 2019 года, состоялась церемония выпуска украинских военных моряков, которые на протяжении 10 предыдущих недель проходили обучение и подготовку по управлению катерами типа Island - "Славянск" и "Старобельск"

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей официальной странице в Facebook, передает Еспресо.TV.

В церемонии приняли участие посол Валерий Чалый и командующий ВМС ВС Игорь Воронченко.

Подготовка длилась с 8 июля.

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