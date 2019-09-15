В США завершена подготовка украинских экипажей катеров Island
15 сентября, 2019, 12:14
В Балтиморе в субботу, 14 сентября 2019 года, состоялась церемония выпуска украинских военных моряков, которые на протяжении 10 предыдущих недель проходили обучение и подготовку по управлению катерами типа Island - "Славянск" и "Старобельск"
Об этом сообщает посольство Украины в США на своей официальной странице в Facebook, передает Еспресо.TV.
В церемонии приняли участие посол Валерий Чалый и командующий ВМС ВС Игорь Воронченко.
Подготовка длилась с 8 июля.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-