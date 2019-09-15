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Espreso.tvКриминалВ результате столкновения на перекрестке в Киеве перевернулся автомобиль

В результате столкновения на перекрестке в Киеве перевернулся автомобиль

В Деснянском районе столицы в результате столкновения двух авто, одна из легковушек перевернулась

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Деснянском районе Киева в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них перевернулся набок. По предварительной информации, водитель Ford, поворачивая на перекрестке налево, не пропустил автомобиль Daewoo, который двигался навстречу.

В результате удара "корейца" Ford перевернулся на левый бок. Очевидцы помогли выбраться из перевернутого Ford женщине, которая была за рулем и вызвали "скорую". Врачи осмотрели всех участников ДТП, однако от госпитализации все отказались. По прибытии патрульных перевернувшийся автомобиль поставили на колеса.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

 

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