В Польше появится собственная субмарина

15 сентября, 2019, 09:51

После того, как русские напали на Украину, Польша постепенно готовится к возможной войне с Россией. В последние годы Варшава серьезно занялась своей армией и сферой обороны в целом с огромным бюджетом

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на американское аналитическое издание National Interest.

До 2026 года Варшава в рамках Плана технической модернизации обороны планирует потратить 43,2 млрд евро, хотя в Польше считают, что и этих средств недостаточно для устаревшей армии. Так, например, недавно США одобрили поставки Польши 32 истребителей F-35, а также поляки хотят закупить немецкие танки "Леопард".

Вместе с ним до сих пор не устранены уязвимости Польши перед российскими ракетами, расположенными в Калининграде (бывший немецкий город Кенигсберг). Поэтому планируется закупка в США двух батарей систем ПВО Patriot PAC-3

Также полякам нужны мощные артиллерийские системы, из-за чего уже закуплено 20 М142 HIMARS на $ 414 млн.

Польша намерена бороться с возможной агрессией России и на море, о чем свидетельствует приобретение вертолетов AW-101, способных перевозить до 40 военных, выявлять и обезвреживать подводные лодки. Также в планах закупить собственную подводную лодку.

Одна из главных российских угроз - кибератаки. На борьбу с русскими в этом направлении польским правительством будет выделено $ 700 млн.