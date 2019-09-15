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Espreso.tvМирВ Польше появится собственная субмарина

В Польше появится собственная субмарина


фото: wojsko-polskie.pl
После того, как русские напали на Украину, Польша постепенно готовится к возможной войне с Россией. В последние годы Варшава серьезно занялась своей армией и сферой обороны в целом с огромным бюджетом

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на американское аналитическое издание National Interest.

До 2026 года Варшава в рамках Плана технической модернизации обороны планирует потратить 43,2 млрд евро, хотя в Польше считают, что и этих средств недостаточно для устаревшей армии. Так, например, недавно США одобрили поставки Польши 32 истребителей F-35, а также поляки хотят закупить немецкие танки "Леопард".

Вместе с ним до сих пор не устранены уязвимости Польши перед российскими ракетами, расположенными в Калининграде (бывший немецкий город Кенигсберг). Поэтому планируется закупка в США двух батарей систем ПВО Patriot PAC-3

Также полякам нужны мощные артиллерийские системы, из-за чего уже закуплено 20 М142 HIMARS на $ 414 млн.

Польша намерена бороться с возможной агрессией России и на море, о чем свидетельствует приобретение вертолетов AW-101, способных перевозить до 40 военных, выявлять и обезвреживать подводные лодки. Также в планах закупить собственную подводную лодку.

Одна из главных российских угроз - кибератаки. На борьбу с русскими в этом направлении польским правительством будет выделено $ 700 млн.

  • Напомним, в 2018 году польский обозреватель Казимеж Вуйчицкий писал, что Кремль готовится начать войну в Европе с нападения на Польшу. Он заявил, что россияне полным ходом готовятся к вторжению, как это имело место в 1939 году.
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